Nelle isole di calore a 60 gradi La ricetta per le quaranta zone Nuovo asfalto e più alberi

di Antonio Passanese

Firenze

Sono una quarantina le isole di calore mappate da Comune, Università, Ibe (Istituto di Bieconomia) e Cnr a Firenze. Nessun quartiere ne sembra immune, ma in questi giorni di caldo asfissiante le zone dalle quali stare il più lontano possibile sono sette: l’area attorno alla Mercafir, e quindi viale Guidoni, intorno all’aeroporto Amerigo Vespucci, vi Pratese, via Giuseppe di Vittorio, l’Osmannoro (e in particolare via Malaparte), in piazza del Mercato Centrale e infine in piazza Annigoni. Qui, nelle ore più calde della giornata, l’asfalto e il selciato in pietra ribollono, e si può arrivare anche a una temperatura che supera i 50 gradi centigradi. E’ per questo che Palazzo Vecchio sta studiando un Piano del Verde (che verrà approvato a settembre) che dovrebbe mitigare il problema.

Negli uffici della direzione Ambiente, l’assessore Andrea Giorgio è al lavoro con i suoi tecnici e con altri 14 esperti per mettere nero su bianco un progetto che nel giro di qualche anno trasformi Firenze in una città sempre più green e meno calda. Con l’aumento di piante e aree verdi l’amministrazione comunale conta di raggiungere un obiettivo ambizioso: quello di passare dagli attuali 24 metri quadri di verde fruibile per ogni fiorentino a 30 metri quadri.

"Secondo le ricerche fatte su Firenze il problema delle isole di calore in città è, insieme al rischio idrogeologico dovuto agli eventi metereoogici estremi, tra gli elementi di vulnerabilità massima per la nostra città – afferma Giorgio – Abbiamo l’urgenza di intervenire per rendere le zone esposte a questo fenomeno più vivibili per i cittadini. Lo si può fare attraverso le alberature di strade e piazze, con i nuovi asfalti che sono stati studiati per questo obiettivo e che sperimenteremo, come attraverso la depavimentazione delle superfici asfaltate".

Nel Piano che l’assessore all’Ambiente sta predisponendo insieme al gruppo di esperti che ha riunito nel ‘Green team’ sarà anche inserita, come detto, la sperimentazione di un particolare asfalto ‘riflettente’, ovvero di tonalità non più grigia ma molto chiara, un asfalto definito ‘albino’ o ‘cool pavement’, già usato all’estero e capace di riflettere il calore. Le strade asfaltate, che normalmente nelle giornate estive più calde possono raggiungere anche i 60 gradi, potranno scendere anche di 20 gradi, a beneficio delle persone e dell’ambiente circostante. L’asfalto albino, secondo gli esperti, è perfetto per le aree pedonali e centrali della città. E’ composto di bitume combinato con resine sintetiche, biossido di titanio, rocce ambrate o turchine e viene posizionato in superficie nelle aree prescelte.

A questo si aggiungerà un progetto di forestazione che il Comune sta già mettendo in atto, soprattutto in quelle aree dove il verde è quasi inesistente. Come in via Benedetto Croce, viale XI agosto, via Alcide de Gasperi, via via Aldo Moro, via Rocca Tedalda e via Mameli. Nei prossimi giorni, invece, partiranno i lavori in via Salvi Cristiani e via Mannelli, mentre dopo Ferragosto toccherà a piazza Mentana, piazza Tasso e viale Strozzi. "E’ dimostrato come questi interventi rendano le temperature molto più vivibili anche durante estati calde e ondate di calore come quelle che abbiamo vissuto in questi giorni – conclude Giorgio – Per questo stiamo già realizzando durante questi mesi alcuni interventi finanziati con i fondi React, con 2km di strade e piazze che saranno alberate. Stiamo lavorando per una città più vivibile, a partire dalle zone dove c’è più bisogno".