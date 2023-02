Nella sua stanza nel B&B centomila euro di cocaina: la polizia arresta un marocchino

Nascondeva nell’armadio di un B&B di Porta al Prato un chilo di cocaina mentre altre sei dosi in una tazza di ceramica su un pensile della cucina. Per questo un trentenne marocchino è stato arrestato dalla polizia per detenzione di droga a fini di spaccio. Lo stupefacente una volta venduto avrebbe fruttato circa 100mila euro. La droga e materiale per il confezionamento è stato sequestrato. Gli agenti hanno fermato per un controllo il nordafricano a bordo di un’auto. Nel corso della perquisizione, gli sono stati trovati in tasca 1000 euro in contanti, poi in un piccolo portafogli, nella vettura, altri 340 euro, senza saper dare una giustificazione. Così gli accertamenti si sono spostati nella struttura, poco distante dal luogo del fermo, e lì gli agenti hanno scovato la cocaina.