Nella galassia antagonista Tra occupanti ’Corsica 81’ e i militanti del Cpa

di Erika Pontini

Da via Corsica, lo sgombero dopo nove anni di occupazione del Collettivo che incendiò gli animi, e non solo con una settimana di occupazione del tetto e la guerriglia urbana, all’operazione in via Ponte di Mezzo, passando per le incursioni nelle manifestazioni autorizzate, come il corteo della Cgil per i fatti del Miche con i leader politici nazionali (agli antagonisti fu consentita la coda del serpentone), e per la ’presa’ del tetto di Palazzo Vecchio da dove urlare la solidarietà ad Alfredo Cospito ristretto al 41 bis nei giorni caldi della contestazione. L’inverno scorso quando si decise di temporeggiare per motivi di ordine pubblico anche per ’liberare’ l’immobile di via Ponte di Mezzo.

La galassia antagonista a Firenze, calmierata negli anni dalle inchieste giudiziarie, sembra fare base negli stabili occupati (e ora per la maggior parte sgomberati) e si nutre al momento di quelle che gli inquirenti definiscono azioni a ’basso-medio impatto’ che a volte sfociano in ’azioni dirette’ – nel gergo anarchico – in particolare per protestare contro il regime carcerario, la guerra, la proprietà e le forze dell’ordine.

Resta un buco nero, che ad ogni rintocco di fibrillazione sociale o politica risuona: il Cpa (Centro popolare autogestito) di Firenze sud, un posto occupato dal 1989 dove non si arriva per caso e che, da sempre, è al centro degli attacchi politici delle Destre anche per il calibro scomodo dei personaggi ospitati: da Pasquale Abatangelo (ex Nap, poi Br) l’estate scorsa, all’ex brigatista Barbara Balzerani proprio in occasione dell’anniversario del rapimento di Aldo Moro nel 2018. Sono una ventina in tutto gli occupanti che si riconoscono bel pensiero marxista-leninista ma in grado, durante eventi e manifestazioni, di radunare centinaia di persone.

La deriva antagonista in città adesso si muove principalmente sotto due diverse direttrici: la prima che fa base al Cpa appunto e la seconda che si riconosce negli anarco-autonomi, ovvero quanti non sono ancora passati alle azioni eclatanti.

Per questo, nel giorno dello sgombero eseguito dalla digos di Firenze, in esecuzione di un’ordinanza di sequestro emessa dal gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia diretta da Luca Tescaroli, emerge che viale Corsica prima e via Ponte di Mezzo poi era la base anche di Antonio Recati, il 28enne pratese, ritenuto responsabile di attentati all’Alta Velocità, nella tratta Firenze e Bologna. In particolare Recati era già stato arrestato (e nei giorni scorsi è tornato libero) in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nel gennaio scorso quando la procura gli contestó anche l’aggravante del terrorismo. Aggravante esclusa poi dal tribunale del Riesame ma contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio della procura.

Il giovane pratese passato all’azione, e quindi più vicino ai militanti della Federazione anarchica informale (Fai Fri) votati all’azione terroristico-eversiva, è noto per essere legato ad alcune realtà ultra antagoniste fiorentine: la procura gli contesta sei episodi contro i treni avvenuti tra il 28 agosto e il 28 dicembre tra Firenzuola e San Piero a Sieve tra danneggiamenti e incendi anche alle strutture di sicurezza della linea che avrebbero potuto provocare pericoli per l’incolumità dei viaggiatori.

"La ricorrenza della finalità terroristica – scriveva il gip – trova un elemento, sia pur generico, di conferma nella frequentazione da parte dell’indagato di locali anarco-insurrezionalisti quali il P.D.M. 32 in via Del Ponte di Mezzo e il vicino Studentato autogestito Pdm". Lo provano le celle agganciate dal cellulare e le frasi intercettate nel corso delle indagini. "Gli elementi raccolti "consentono di pervenire ad una certa definizione del contesto ideologico in cui si muove l’indagato, risultando congruente con la finalità degli attentati in contestazione di destare panico nella popolazione".