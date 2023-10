Nella delibera oltre 20 milioni di investimenti e spese per la città

"E’ una variazione urgente che va a toccare i più svariati settori di governo della nostra amministrazione che sta facendo il possibile per intercettare le risorse europee che altrimenti andrebbero perse e lo fa in settori chiave e strategici e importanti per la città". Con il via libera del consiglio comunale si è ratificato l’inserimento nel bilancio di parte corrente di circa 5 milioni per la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica stanziati con i fondi europei Pon Metro Plus. Ratificato anche l’arrivo del contributo per il Maggio Musicale Fiorentino da parte del Ministero della Cultura di 2 milioni e 100mila euro. Sono inserite nelle spese di parte corrente anche i soldi del Pon Metro Plus destinati ad attività di welfare e alla lotta alla marginalità per 1 milione e 600 mila euro e quelle di 1 milione e 600 mila euro per attività culturali.