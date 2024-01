Nel segno di don Cuba

Un evento con la commemorazione ufficiale del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente emerito della Conferenza episcopale italiana e prete fiorentino, e la proiezione del docufilm ‘Valgo quanto amo’ chiuderà le celebrazioni a Firenze per il centenario della nascita di don Danilo Cubattoli, noto a tutti come don Cuba.

Il lungo calendario di iniziative è iniziato il 22 settembre del 2022 e arriva ora al suo evento finale, in programma dopodomani, domenica, alle 16, al teatro della Compagnia di Firenze. Tra i presenti, il presidente dell’Associazione don Cuba Franco Lucchesi, il cardinale arcivescovo Giuseppe Betori, il sindaco di Firenze Dario Nardella e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Don Cuba, si ricorda in una nota, appartiene a quella straordinaria stagione della Chiesa fiorentina segnata da figure quali, don Giulio Facibeni, don Lorenzo Milani, don Renzo Rossi, don Raffaele Bensi, tutti guidati dal cardinale arcivescovo Elia Dalla Costa. Fu proprio lui che comprese l’esuberanza del giovane don Danilo e lo autorizzò a svolgere la sua missione in mezzo alla gente più bisognosa, a partire dal suo rione di San Frediano, per poi proseguirla come cappellano delle carceri, prima alle Murate e dopo a Sollicciano.

Durante le celebrazioni per il centenario è stata curata la realizzazione di un volume che ha ripercorso il diario di viaggio in moto sul Kilimanjaro di son Cuba che sarà anche oggetto di un’edizione multimediale con le foto e le testimonianze di quell’impresa che verrà presentata a Palazzo Vecchio dal 25 aprile prossimo, nel settantesimo anniversario della partenza per quel viaggio, al culmine del quale don Cuba avrebbe celebrato una messa per tutti i lavoratori del mondo in cima alla montagna africana. Tra le iniziative anche la digitalizzazione dei documenti autografi trovati dopo la morte del sacerdote, avvenuta il 2 dicembre del 2006, che andranno a costituire il suo archivio, un convegno sull’impegno di don Cuba per il cinema e come cappellano delle carceri fiorentine, e la realizzazione di docufilm che raccontano episodi della sua vita.