Nel segno di Battisti e Mogol: "Canto Libero" al Tuscany Hall

FIRENZE

Giovedi 25 gennaio alle 21, il Tuscany Hall ospiterà il concerto "Canto Libero". Lo show sarà capitanato da Fabio ’Red’ Rosso e da altri musicisti avviati nella carriera. Proprio perché lo spettacolo sarà un omaggio alla grande coppia Lucio Battisti e a Mogol. In scaletta saranno presenti quaranta canzoni che hanno fatto sognare intere generazioni: da "La canzone del sole" a "Una donna per amico". "Canto Libero" si avvale di ospiti prestigiosi come il trombettista Flavio Boltro, il sassofonista Marco Castelli e il fisarmonicista Mihaly Huszar. "Abbiamo in programma diversi tour in tutta Italia, è una grande emozione suonare dal vivo", racconta la band. La direzione musicale è quella di Giovanni Vianelli "non vogliamo rendere attuali le canzoni di Battisti, cerchiamo solo il giusto sound".

L.C.