Nel ricordo di Bisagno: "Patrimonio della città"

Momenti di commozione alla cerimonia in memoria dell’onorevole Tommaso Bisagno, nel decimo anniversario della morte. Presenti, il sindaco di Signa Giampiero Fossi, vari rappresentanti della giunta, il capogruppo di Uniti per Signa, Gianni Vinattieri, e numerosi cittadini. Fra gli interventi, quello scritto da Alessandro Corti, e quello di Vinattieri, che nei giorni scorsi ha presentato una mozione (poi approvata) per dedicargli una strada o una piazza. "Tommaso Bisagno è patrimonio della nostra comunità – ha detto il sindaco –. Ho avuto l’onore di lavorare con lui nella legislatura 2004-2009. Ha realizzato grandi cose, che ancora oggi continuano a vivere, come la Biblioteca comunale".

Lisa Ciardi