Nel futuro dell’ex Caserma Donati di Quinto social housing per tutelare i più fragili. In biblioteca in un convegno della Cgil Il convegno organizzato da Cgil Firenze, Camera del Lavoro Cgil di Sesto e Spi Cgil Firenze e Sesto, in collaborazione con l'Università di Firenze, discuterà dell'inserimento del social housing nell'ex Caserma Donati di Quinto Basso per tutelare gli anziani soli e fragili. Saranno presenti docenti universitari e l'assessore all'Urbanistica Damiano Sforzi.