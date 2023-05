Nel fiume in canoa e in balìa delle correnti: salvato

Si è avventurato sul fiume Bisenzio con una canoa gonfiabile, incurante della forte corrente. E ha seriamente rischiato, un 71enne, se non fosse stato per il pronto intervento all’altezza del ponte delle Molina, a San Mauro a Signa, dei volontari della vigilanza venatoria del coordinamento provinciale fiorentino della la Federazione italiana della caccia, impegnati nei controlli anti-bracconaggio giunti sul posto insieme ai carabinieri della stazione della compagnia di Signa. In base alle prime ricostruzioni l’uomo avrebbe messo la canoa in acqua all’altezza del ponte della Baccellina, fra San Mauro e San Donnino. Ma per la forte corrente legata alle piogge di questi giorni, avrebbe preso velocità e sarebbe anche più volte caduto nel fiume, riuscendo però sempre a risalire sul natante e a proseguire il percorso verso valle, in condizioni sempre più rischiose. Alla scena hanno fortunatamente assistito i volontari della Fidc, che hanno immediatamente chiamato i carabinieri. Così l’anziano è stato raggiunto al ponte successivo, quello delle Molina, dove era nuovamente in difficoltà. Carabinieri e volontari sono quindi scesi nel fiume riuscendo a bloccare la canoa, e portando in salvo il 71enne che era in stato di agitazione. Sul posto, anche la Misericordia di San Mauro a Signa, che ha sottoposto l’anziano a controlli. L’uomo non è risultato avere particolari problemi.

Li.Cia.