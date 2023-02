Nel centenario l’omaggio a Zeffirelli

Stefano

Morandi

Oramai indissolubile il legame che unisce Firenze a Franco Zeffirelli uno dei più grandi registi, sceneggiatori e scenografi italiani nato il 12 febbraio 1923 nella nostra Città dove è cresciuto e si è formato. Appassionato di politica, cattolico e anticonformista, durante la seconda guerra mondiale dimostrò il suo amore per la libertà lasciando gli studi per unirsi nel 1943 ai partigiani e poi alle truppe alleate; allievo di Giorgio La Pira, mantenne sempre il suo impegno in politica fino ad essere eletto Senatore nel 1996 per Forza Italia, senza dimenticare che in precedenza, era stato anche candidato per la Democrazia Cristiana. Tifosissimo della Fiorentina, la sua squadra del cuore, non ha mai perso occasione di scagliarsi contro le ingiustizie del calcio, scatenando polemiche senza fine ma restando sempre e comunque protagonista del suo mondo, il cinema e il teatro dove ha lasciato lavori di incredibile valore artistico e storico. Tra le opere liriche ha proposto "La Traviata" di Verdi, "I Pagliacci" di Leoncavallo, "Aida" e "Tosca" ma ancora più celebri sono i suoi film come regista in “Fratello Sole e Sorella Luna“ , “Giulietta e Romeo“ e tanti altri fino allo straordinario “Gesù di Nazareth“. Per celebrare il 100° anniversario della nascita, il 12 febbraio scorso è stato emesso un francobollo della serie tematica “Le eccellenze Italiane dello Spettacolo“ con valore in tariffa B corrispondente a €. 1,20 dove nella vignetta è rappresentato un primo piano dell’artista con accanto alcuni disegni di scena.