Negrita, adrenalina anni ’90. Esplosione di suoni in città

"Niente è più rock che alzare a dieci il volume degli amplificatori e lasciarsi andare sulle assi di un palco da club. Via gli sgabelli dei concerti acustici. Si torna a saltare, si torna all’elettrica". Dalle parole di Pau e compagni è chiaro cosa debbano aspettarsi stasera i fan del Negrita nel concerto al Tuscany Hall, alle 21.

Archiviati i tour acustici degli ultimi anni, per la band rock che prende il nome dal brano dei Rolling Stones Hey! Negrita.er i Negrita, è il momento di tornare a riaccendere gli amplificatori. Per il nuovo live “in elettrico” è da tempo il tutto esaurito. La scaletta è una sorta di best of del loro repertorio.

I Negrita si riappropriano dell’energia esplosiva a cui hanno abituato il proprio pubblico, portando sul palco le canzoni che li hanno resi una garanzia tra le band italiane.

Con il sound che li contraddistingue, rimasto infrangibile nel tempo grazie alla solidità tecnica e interpretativa e, con la propria identità unica, grazie alla continua ricerca musicale che li esclude da ogni genere, la band presenta, nella versione originale, canzoni che sono diventate inno di intere generazioni: da “Mama Mae” a “Rotolando verso sud“, oltre a “Gioia Infinita”, “Ho Imparato a Sognare”, “Magnolia”, “A modo mio“, “In Ogni Atomo”.

Paolo “Pau” Bruni, Enrico “Drigo” Salvi, e· Cesare “Mac” Petricich, sono nati, cresciuti e ostinatamente sono rimasti fedeli alla provincia d’Arezzo, uniti da un’amicizia e da una passione rare, i Negrita sono uno dei gruppi rock meno catalogabili del panorama musicale italiano degli ultimi venticinque anni.

Nonostante la continua evoluzione stilistica, li ha contraddistinti la voglia di creare una propria peculiare identità, che prescindesse dal genere musicale suonato.

Il tour è organizzato da Vertigo. Radio Italia è la radio ufficiale del tour. Rockol è media partner del tour.

Olga Mugnaini