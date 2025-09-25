“Non seguiamo le mode”, Firenze e i giocattoli che sfidano il tempo: l’anniversario di Parpignol

Firenze, 25 settembre 2025 – I giochi sono molto importanti nella vita dei bambini e dei ragazzi, perché preparano a quel grande gioco che è la vita. A Firenze c’è un luogo speciale, che il 19 settembre di quest’anno ha compito 10 anni. Si tratta di Parpignol, un negozio che è un presidio del gioco di qualità, nato da un gruppo di soci/amici da sempre dediti all'animazione nelle scuole, ai progetti educativi, alla formazione in campo ludico-animativo. Il motto "Un gioco per tutti" vuole sottolineare che il diritto al gioco è un diritto, di tutti e di tutte a tutte le età.

Da 10 anni Parpignol è un punto di riferimento per le famiglie e per tutti coloro che cercano giochi, attività, laboratori stimolanti, intelligenti e prodotti che si discostano da tutto quello che solitamente viene pubblicizzato in maniera tradizionale o che si lega al merchandising di questo o quel cartone animato, di questo o quel film. Ciò è reso possibile da una costante ricerca diretta di fornitori e di prodotti che emergano per qualità dei materiali, giocabilità, semplicità di fruizione. Nella situazione attuale, nella quale l'ecommerce la fa da padrone e nella quale molti negozi specializzati, di giochi e giocattoli, hanno chiuso, Parpignol si impegna costantemente in quel lavoro di consiglio e promozione diretta, che da sempre ne costituisce la sua cifra.

Giovanni Lumini, uno dei soci fondatori del negozio di giocattoli "Parpignol"

Molto apprezzata, da sempre, è infatti la possibilità di provare direttamente i giochi di società, con spiegazioni rapide sul tavolo dimostrativo, evitando che le scatole rimangano semplici scatole sullo scaffale ma che, in qualche modo, prendano vita davanti al cliente. Ereditando l'esperienza di una precedente società di animazione, Isola del Tesoro, Parpignol svolge anche attività di diffusione ludica tramite il Ludobus, un mezzo mobile attrezzato per operare in piazza, nei giardini e negli spazi pubblici. Parpignol, il cui titolare è Giovanni Lumini, ha collaborato e collabora all'organizzazione di varie attività con enti pubblici e privati e ha preso parte a molteplici progetti di formazione e animazione. Giovanni Lumini, perché vi siete chiamati proprio Parpignol? “Questo nome viene dall'omonimo personaggio dell'opera La Bohème di Giacomo Puccini, un giocattolaio che, con un carro, porta in piazza la felicità” Come nasce la società? “Nasce da persone che non avevano mai fatto commercio nella loro vita: i soci fondatori, oltre a me, sono: Marco Borgheresi, Simone Malavolti e Marco Guglielminetti. Noi infatti siamo sempre stati appassionati sia di gioco che di animazione. In precedenza c’era una società che si chiamava Isola Del Tesoro che faceva animazione nelle scuole, centri estivi e così via. Nel 2025 c’è stata l’opportunità di provare a creare un negozio, ma volevamo avesse delle caratteristiche particolari. Noi tutti, conoscendo il gioco e i giochi, volevamo che il negozio avesse anche delle cose che piacessero a ciascuno di noi”. Avete incontrato difficoltà all’inizio? “Il negozio nasce con l’intento di essere un po' diverso dagli altri negozi di giochi, per questo abbiamo sempre puntato su giochi difficilmente reperibili, o comunque di ditte non così diffuse, cercando di evitare abbastanza sistematicamente tutto quello che era legato a mode passeggere o a merchandising legato a cartoni animati o supereroi. Certo, è un percorso che ha avuto delle difficoltà: è all’ordine del giorno il cliente che entra e cerca il prodotto che ha visto in televisione. In realtà noi non abbiamo nulla di quello che viene pubblicizzato in tv. Per noi dunque questi 10 anni sono stati anche un percorso, difficile ma stimolante, di ‘educazione del cliente’, cioè far capire che ci sono anche altri tipi i di giochi. Inoltre il nostro non è un negozio solo per bambini, perché anche l’adulto può trovare quello che gli interessa, non necessariamente per giocare coi propri figli, ma anche con coetanei o amici. La parte del leone comunque la fanno gli articoli che vanno dalla prima infanzia e i giochi per bambini e ragazzi”. Com’è ambiata la città e i fiorentini in questi 10 anni? Cercano maggiormente i vostri giochi o vanno sempre alla ricerca del prodotto pubblicizzato? “Abbiamo verificato una certa fidelizzazione dei clienti, i quali hanno capito che da noi trovano sempre cose nuove e diverse dal grande magazzino o dal grande negozio di giochi e giocattoli, che punta molto sulla plastica. Noi invece abbiamo pochi articoli in plastica, molti in legno e materiali sostenibili. Ci sono da un lato persone che sono diventati clienti affezionali, e dall’altro persone sempre nuove che qui da noi scoprono che ci sono altri aspetti dei giochi e dei giocattoli. Inoltre nel nostro negozio facciamo provare i giochi da tavolo: questo fa sì che una persona non compri una scatola chiusa, ma un gioco che ha visto come funziona. Infatti molte persone arrivano da noi dicendo: “Un mio amico mi ha detto che qui si possono provare i giochi”. Cosa appassiona oggi i bambini? “Gli elementi di interesse, dal punto di vista del giocattolo, sono sempre gli stessi, dai pupazzetti alle macchinine. Noi però cerchiamo di avere sempre delle cose originali. Devo dire che i bambini si appassionano se c’è qualcuno che sa spiegargli e raccontargli le cose. Anche il versante giochi di carte, giochi di società e giochi da tavolo, non sono soltanto i classici Risiko, Monopoly, Forza 4 o scarabeo: ce ne sono tantissimi, perché il mercato dei giochi da tavolo è molto evoluto. E se c’è qualcuno che glieli spiega, devo dire che la risposta è molto entusiasta. I bambini preferiscono qualcosa che, una volta a casa, li faccia stare non da soli col proprio giocattolo nella propria cameretta, ma un gioco di società che coinvolga anche genitori e nonni e li faccia giocare insieme a loro”. Quale è il valore dei giochi ‘vecchio stile’? “Ci sono giochi che, nonostante l’età, continuano ad avere il loro valore, sono intramontabili: penso al vecchio gioco dell’oca, che più di qualcuno continua sempre a chiedere. Gli scacchi, la Dama e Backgammon rimangono sempre validi e attuali, ma questi sono solo alcuni dei tanti. Molto spesso sono proprio i genitori che vedono in questi una valida alternativa ai giochi elettronici. Non dirò mai che gli scacchi sono meglio della Playstation, noi infatti portiamo avanti l’idea che i giochi sono buoni nel momento in cui vengono utilizzati senza abusarne. Dico solo che esistono tante alternative e tante possibilità per divertirsi”. Parpignol non è solo un negozio. Ci spiega meglio? “Si tratta dell’attività di animazione in piazza col Ludobus, un furgone attrezzato con giochi in legno autocostruiti, diversi da quelli che abbiamo in negozio. Io sono il titolare dell’attività e ci lavoro a tempo pieno ma gli altri soci continuano ad essere collaborativi soprattutto nel momento in cui andiamo a fare gli interventi in piazza”. Dove vi rifornite dei vostri giocattoli? “Abbiamo sempre pensato che fosse necessario tenersi sempre informati su quello che gira intorno al mondo del gioco in generale, dalla bambola ai giochi da tavolo, dai rompicapo alle costruzioni. Da quando abbiamo aperto il negozio tutti gli anni siamo andati a Norimberga, a quella che è la fiera del gioco e del giocattolo più importante del mondo. Qui possiamo toccare con mano i nuovi prodotti, conoscere nuove ditte anche di nicchia che altrimenti non arriverebbero mai in Italia, ma con cui possiamo avere in questa occasione un contatto diretto. Perché, come dicevo all’inizio, non venendo direttamente dal commercio, abbiamo sempre pensato di affidarci molto sull’esperienza diretta e un po’ meno sul lavoro dei rappresentanti e degli agenti, che ti presentano dei prodotti che noi invece di teniamo a toccare con mano lì dove si producono e vengono distribuiti. L’aspetto di andare a cercare sempre cose nuove alla fiera di Norimberga a gennaio è un punto che teniamo fermo da sempre”.