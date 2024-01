Negozio di ortopedia, dietrofront. Verso giugno la riapertura

Ha un futuro la ormai ex Valdarno Center ed è per mano dei privati. Il negozio di via Petrarca conosciuto da tutti come "La sanitaria", aperto circa 17 anni fa, era di proprietà al 50% di Farmavaldarno SpA, società della quale il Comune di Figline e Incisa è azionista al 75%. La chiusura con la fine del 2023 ha sollevato non poche polemiche tra gli utenti: offriva un servizio importante, punto di riferimento per l’ortopedia e i sanitari tra calzature e plantari su misura, calze elastiche, corsetteria, busti ortopedici, presidi ortopedici. Per persone con esigenze particolari, era davvero importante e ora si devono rivolgere ai punti più vicini, cioè a San Giovanni o Firenze. Il sindaco Giulia Mugnai aveva rassicurato: "Materiale ortopedico e sanitario è acquistabile in altri punti vendita nelle nostre farmacie comunali o nella parafarmacia interna alla Coop. I servizi saranno ulteriormente implementati per andare incontro alle esigenze dei nostri cittadini".

Ma ora arriva l’annuncio che il Valdarno Center tra maggio e giugno riaprirà per mano di un investitore privato: il nuovo proprietario è l’Ortopedia Menicalli, che ha altri punti vendita nel Valdarno. Nessuna gestione pubblica, ma comunque il servizio tornerà ad essere aperto. Fino all’inaugurazione, l’organizzazione è disponibile con il servizio a domicilio anche su Figline e Incisa.