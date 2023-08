Negozi di vicinato ’solidali’ con chi resta Ma anche per la crisi

Anche a Bagno a Ripoli i negozi di vicinato non vanno in vacanza: la maggior parte delle botteghe di capoluogo e frazioni hanno deciso di tenere i bandoni aperti anche nelle settimane più calde. Per la prima volta le attività ripolesi aderiscono ufficialmente all’iniziativa "Agosto io ci sono" promossa da 16 anni da Confesercenti Firenze. Non solo un servizio a favore della cittadinanza, ovviamente, ma anche una necessità di continuare a lavorare per far fronte all’aumento dei costi di gestione e delle forniture di molti settori. Ma intanto l’elenco di alimentari, mercerie, farmacie, edicole, negozi di abbigliamento, bar, parrucchieri, macellerie e pescherie, estetiche aperte tutto agosto aumenta di giorno in giorno: la lista in aggiornamento è consultabile sul sito di Confesercenti Firenze (https:firenze.confesercenti.it) e del Comune di Bagno a Ripoli.

Loda la risposta positiva di tanti colleghi, la presidente di Confesercenti comunale Marianna Cellai: "I tre centri commerciali naturali del nostro territorio negli ultimi anni registrano una forte diminuzione dei giorni di chiusura: garantisce l’approvvigionamento dei generi di prima necessità durante tutto il mese di agosto". "E’ l’ennesima dimostrazione – sottolinea l’assessore allo sviluppo economico Francesca Cellini – della funzione sociale del commercio di vicinato oltre che dell’importanza per il tessuto economico locale: un patrimonio da tutelare e valorizzare".

Ma.Pl.