Firenze, 9 novembre 2020 - Qualcuno tirerà giù il bandone del tutto, qualcun altro aprirà solo il venerdì, il sabato e la domenica. Via Guicciardini da questa settimana chiude in parte i battenti: rimarranno aperte solo il 30% delle attività presenti nella strada che si affaccia su piazza Pitti.

"Io da questa settimana aprirò solo dal venerdì alla domenica, non tanto per la speranza di incassare qualcosa ma perché non voglio dare la soddisfazione a nessuno di chiudere per sempre la mia attività. In settimana, passiamo intere giornate incassando zero, ma anche ieri che era domenica non ho venduto niente". Daniele Mangani è la seconda generazione alla guida di Giotto Leather ed è anche il vice presidente dell'associazione via Guicciardini. La sua bottega è proprio in piazza Pitti, nel salotto buono fiorentino. "Ma noi non siamo mai usciti dal lockdown a differenza delle attività che si trovano in strade più decentrate – prosegue -. Sa quanto ho incassato nella prima settimana di novembre? 60 euro. Le entrate sono ferme e i costi continuano a correre. Tutti noi siamo stati costretti a indebitarci, a chiedere prestiti. E nessuno di noi è ancora riuscito ad avere il fondo perduto diventato legge nel mese di agosto. Non ci sono ancora i moduli per richiederlo. Non credo che in queste condizioni potremo resistere a lungo".

Tommaso Sabatini, presidente dell'associazione via Guicciardini e titolare di Cuoiofficine Firenze non usa mezzi termini: "Io da oggi a domenica chiuderò del tutto la mia attività poi valuterò se aprire esclusivamente il fine settimana o rimandare l'apertura. La situazione è drammatica: servono finanziamenti a fondo perduto in proporzione alle perdite di fatturato. Faccio un esempio: a un'attività piccola come la mia i tre mesi di chiusura sono costati 150mila euro di mancati incassi. Il Governo ci ha riconosciuto solo il 25% della differenza tra gli incassi di marzo 2020 rispetto a marzo 2019. Se andiamo avanti di questo passo in tanti saranno costretti a vendere e non si tratta solo di piazza Pitti ma di tutti i centri delle città d'arte che si sono sviluppate attorno al turismo".