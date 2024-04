Negli occhi il dolore degli ultimi

Don Gherardo ha appena 55 anni, un’età inusuale per un incarico prestigioso e appare in grado di imprimere con rinnovato slancio il messaggio di Francesco a Firenze e, soprattutto a quanti vivono nelle periferie della città costretti altrove da un dio denaro che l’ha resa ogni giorno meno accogliente. Una città che dello ‘straniero’ sembra vedere troppo spesso soltanto il lato dorato, quello più danaroso: il turismo facoltoso e internazionale. Mentre don Gambelli, come in una sorta di legge del contrappasso, ha trascorso quasi per intero la propria vita con i derelitti, gli ultimi, i sofferenti. E quanta sofferenza c’è nel ricordare che dieci mesi fa proprio Firenze è stata teatro della scomparsa di una bambina peruviana? Kata, 5 anni, inghiottita dal mistero e dal silenzio mentre viveva in un ex hotel divenuto rifugio per stranieri, in un vulnus di legalità in cui vige la regola del più forte, come ha dimostrato l’amara pagina del racket dei posti letto. Don Gambelli quel mondo lo conosce bene e il suo arrivo non è casuale. E conosce bene quanto drammatica sia la condizione di Sollicciano: lo sa per aver camminato in quei corridoi umidi e aver portato conforto ai detenuti nelle celle infestate dagli insetti. Se anche un giudice, il presidente del tribunale di Sorveglianza, è arrivato all’extrema ratio di lanciare un grido d’allarme dalle colonne del nostro giornale, parlando della necessità di interventi urgenti per risanare il penitenziario, significa che la misura è colma. E lo è da tempo. Assistere chi vive dietro le sbarre non è solo una missione ma un precetto della chiesa cattolica, che si fa tanto più urgente quando ci si interroga su maltrattamenti e torture come quelli avvenuti all’interno dell’Ipm di Milano, il carcere dei ragazzini, scoperti da una recente indagine della procura. Così don Gherardo saprà affrontare a viso aperto l’altro volto dello straniero, quello che si fatica di più a scorgere, l’immigrato povero, la sua accoglienza reale nella città che fu di Giorgio La Pira, il sindaco santo che sapeva come guardare negli occhi degli ultimi. Il nuovo vescovo saprà andare oltre la città dorata e, da missionario quale è, aiuterà Firenze a riappropriarsi del proprio spirito.