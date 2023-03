Necessario un urgente cambio di passo

Giacomo

Cioni *

La priorità per Firenze? Superare la fase di stallo in cui Palazzo Vecchio è piombato nelle ultime settimane. I temi in ballo sono molti e su non pochi le categorie economiche hanno già mostrato le loro perplessità. Mi riferisco, per citarne alcuni, a tassa di soggiorno, Scudo verde, diesel euro 5, rifiuti. Posizioni, tutte, così come impostate dagli enti locali, che scricchiolano non solo in loco (e le batoste delle primarie per Regione e MetroCittà lo evidenziano bene), ma ormai anche a livello nazionale e oltre, basti pensare al blocco della normativa europea sulle auto elettriche. Occorre guardare a ciò che è possibile fare e a ciò che, a ora, è impossibile, e trarre le conseguenze. Un esempio? Lo Scudo Verde. Bella idea, ma dove stanno le opere e i servizi accessori necessari a un suo utile funzionamento? La questione non si risolve con 81 porte telematiche, ma con parcheggi scambiatori adeguati, colonnine di ricarica ben distribuite e di vario tipo, un trasporto pubblico efficiente e l’equiparazione dei pendolari (che sostengono l’economia della città) ai residenti. Occorre che la politica inizi ad ascoltare le istanze dei corpi intermedi e a mediare le proprie posizioni con imprese e cittadini. A poco vale l’impegno dell’amministrazione in incontri formali di ascolto delle categorie economiche se questi vengono considerati passaggi formali, da fare al momento in cui una decisione è già presa e non potrà mai essere influenzata. Non entriamo nel merito di vicende interne alla giunta, ma ci aspettiamo che l’attività del Comune proceda senza altri impedimenti e con un urgente cambio di passo, ovvero mediando le proprie posizioni con quelle del tessuto economico imprenditoriale che in città produce ricchezza, reddito e occupazione.

* Presidente CnaFirenze Metropolitana