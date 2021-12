Firenze, 31 dicembre 2021 - Ancora una giornata di disagi all'aeroporto di Firenze a causa della nebbia, tra ritardi, voli dirottati (su Bologna o Pisa) o cancellati.

In dettaglio, come si legge sul sito di Toscana Aeoporti, nell'ultimo giorno del 2021, sono sette i voli dirottati in partenza dal Vespucci, come i Vueling per Madrid delle 7.30, per Barcellona delle 8.30, per Catania delle 13.25. Cancellati il volo Swiss per Zurigo delle 9.30, quello per Parigi delle 9.40 e per l'Isola d'Elba delle 10. Tre i voli dirottati e uno cancellato in arrivo allo scalo fiorentino.

Disagi anche ieri, 30 dicembre, per tutta la giornata, sempre a causa della nebbia con quasi una ventina di voli, tra arrivi e partenze, dirottati e cancellati.