Ne uccide più la penna...", Presentazione del nuovo giallo di Francesca Tofanari a Firenze"

Viene presentato quest’oggi alle 12, alla libreria L’Ornitorinco in via di Camaldoli, il nuovo romanzo della giornalista e scrittrice Francesca Tofanari dal titolo "Ne uccide più la penna..." (Betti Editrice Siena). La trama è accattivante: cosa lega la morte di una vigilessa, uccisa con il tacco di una Louboutin, a quella di una scrittrice ritrovata dentro un pozzo? Le pagine di un manoscritto infilate nella gola delle due donne, che sembrano anticipare gli omicidi. Che la dolce giornalista Olivia si sia trasformata da ’Regina di cuori’ a ’Regina dei serial killer’? Tra interrogatori, sessioni di shopping, incontri con alter ego, aperitivi in un nuovo bar ’figo’, l’ispettrice Maria Allegra Galli, si prepara a celebrare un matrimonio, che si preannuncia col botto grazie a Cordelia. Dopo ’In punta di sangue’ e ’Spari dall’aldilà’, Francesca Tofanari torna con un nuovo giallo al femminile, tra suspense e risate, con leggerezza d ironia, nel corso delle indagini, alla scoperta dell’universo femminile fatto di donne “dolcemente complicate”, con le loro mille sfaccettature, i cambi di umore, le difficoltà di farsi spazio in una società un po’ maschilista.