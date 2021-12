Firenze, 29 dicembre 2021 - Le nuove problematiche relative alla pandemia da covid e la variante omicron, stanno dando sempre più difficoltà a tutti i cittadini. Quarantene, tamponi, vaccini e reperibilità stanno mettendo in crisi sempre più cittadini.

Hai una domanda sul covid? La Nazione risponde. Parte il nostro servizio per stare dalla parte dei lettori. Tutti possono inviare la loro domanda in due modi: o scrivendo alla nostra linea whatsapp (3316932645) oppure scrivendo un'email alla nostra casella dedicata (covid@lanazione.net). Potete fare domande di ogni genere sul covid e sappiamo che i dubbi, in questi tempi così incerti, sono tanti. Pubblicheremo sull'edizione cartacea le risposte. State con noi dunque e scriveteci.