Navigare sicuri per un futuro connesso

Per evitare che la dipendenza dai social media assuma proporzioni eccessive è necessario adottare misure specifiche volte all’educazione dei giovani all’uso consapevole dei social network. Si può cominciare inserendo nei programmi scolastici corsi che formino gli studenti alla gestione matura di questi strumenti, come nel caso del ’Patentino Digitale Toscana’. Realizzato in collaborazione con la Regione, l’Istituto degli Innocenti, la Polizia postale e l’Ufficio scolastico regionale, questo percorso formativo, della durata di 10 ore, mira a fornire un bagaglio di competenze digitali essenziali per navigare in rete e sui social network con responsabilità.

Il progetto si articola in due proposte formative parallele: laboratori a distanza in modalità sincrona per gli studenti e corsi di formazione a distanza in modalità asincrona per gli insegnanti, entrambi incentrati sui temi trattati con gli studenti, ma con un approfondimento maggiore per i docenti. Entrambe le tipologie di attività si svolgono esclusivamente sulla piattaforma https://patentinodigitale.istitutodegliinnocenti.it/. A distanza di due mesi dal termine del percorso è prevista una verifica degli apprendimenti attraverso un questionario. Le lezioni sono condotte da formatori esperti nel campo dell’educazione ai media. A fine progetto, che coinvolge non solo la scuola ma anche le famiglie, agli studenti delle scuole secondarie di primo grado viene rilasciato un ’Patentino Digitale’, come riconoscimento concreto dell’acquisita consapevolezza digitale.