Firenze, sequestrata navetta che trasportava turisti senza averne titolo

Firenze, 23 agosto 2023 - Sequestrata, dalla polizia municipale di Firenze, una navetta che trasportava turisti senza averne titolo. Gli agenti del reparto Fortezza l'hanno individuata e fermata ieri pomeriggio in piazza Santa Maria Novella, proprio di fronte al Museo del Novecento. Oltre al sequestro è scattata anche una multa di 87 euro. Non è l'unica multa che è stata fatta: gli agenti hanno infatti elevato un'ulteriore sanzione di 42 euro perché non era visibile la carta di circolazione. Il totale è dunque di 129 euro. Gli agenti sono sempre più attenti perché il fenomeno delle navette che trasportano persone senza autorizzazione è sempre più diffuso.