Natale Piccoli studenti all’Rsa. Cori e doni contro la solitudine

"Volare, cantare nel blu dipinto di blu". Le voci di nonni e nipotini si sono alzate insieme in un coro spontaneo e emozionante a Villa Santa Teresa a Bagno a Ripoli.

La casa di riposo ha aperto le porte ai piccoli studenti dell’International School Of Florence e gli ospiti hanno ricevuto con gioia la visita di questi bambini diventati, per qualche ora, dei "nipotini" acquisiti.

L’iniziativa è stata l’occasione per scambiarsi auguri e due chiacchiere tra generazioni diverse e trascorrere qualche momento insieme di condivisione e gioia. I ragazzi non erano a mani vuote: hanno consegnato ai "nonni" di Villa Santa Teresa i doni creati da loro stessi durante i laboratori delle attività scolastiche.

"Abbiamo vissuto un momento indimenticabile con i bambini – commenta Franca Conte, titolare della Rsa Villa Santa Teresa e presidente Arat -: hanno portato la loro spontaneità e la loro curiosità ai nostri ospiti, in una giornata che ha valorizzato gesti di sensibilità ed attenzione". L’incontro nasce proprio per "evidenziare la forza dello stare insieme e il patrimonio unico dello scambio tra le generazioni, nonché l’importanza delle connessioni umane attraverso il tempo".

L’evento si è aperto con le canzoni tradizionali del Natale eseguite dai piccoli con un brano cantato anche in latino ed accompagnate dalla lettura di poesie a tema, per poi concludersi con "Nel blu dipinto di blu". Non è l’unica visita natalizia per gli anziani ospiti delle Rsa: il sindaco Francesco Casini e l’assessore al sociale Eleonora Francois, come ormai consuetudine, stanno portando gli auguri da parte della comunità a tutte le strutture per anziani.

"Portiamo un saluto, riceviamo tanti sorrisi e spesso anche dei doni, oggetti e biglietti natalizi realizzati con le mani dai nostri anziani – dice Casini -. È un momento a cui teniamo molto e anche un ringraziamento a tutti gli operatori che si prendono cura dei nostri anziani". Gli amministratori sono già stati a Villa Olimpia, villa Santa Monica, villa Jole, villa santa Teresa e Casa Stenone, domani andranno alla Rsa Masaccio e giovedì alla tombolata al centro Meoste.