Natale nel segno del musical: "Sister Act" in scena al Verdi

Per chi ha amato "Una svitata in abito da suora", il mitico film del 1992 con Whoopi Goldberg, l’appuntamento e per stasera e domani (ore 20,45) al Teatro Verdi di Firenze dove va in scena il musical "Sister Act" con testi di Glenn Slater e musiche di Alan Menken. Riscatto, sorellanza, comunità, sogni, accoglienza, inclusione, onestà, vocazione e tolleranza: mai come oggi, i valori di cui parla Sister Act, sono necessari e fondamentali, in un momento storico che trova tutti noi provati da enormi difficoltà ancora non risolte. Alan Menken, considerato uno dei più celebri compositori di soundtrack e musical, ha ricreato le roventi atmosfere musicali di quegli anni spaziando dalle atmosfere soul, funky e disco anni ’70, alle ballate pop in puro stile Broadway, facendo di "Sister Act" una frizzante commedia musicale.

Ma per gli amanti del musical, il teatro di via Ghibellina mette sotto l’albero tanti altri ’doni’. Dal 29 dicembre al 3 gennaio c’è "Cabaret" di Arturo Brachetti, uno dei titoli più famosi della storia del musical. Tratto dal romanzo di Christopher Isherwood, ambientato nella Berlino degli anni ‘30, il musical ha ricevuto numerosissimi premi, cosi come l’omonimo film diretto da Bob Foss, ed è considerato un classico del teatro musicale che esplora temi di politica, amore e libertà personale in un’epoca di grande incertezza. L’iconica colonna sonora include brani come "Willkommen" e "Cabaret".

Altro appuntamento imperdibile (dall’11 al 14 gennaio): "Matilda". Tratto dal celebre romanzo per bambini di Roald Dahl (autore anche de "La fabbrica di cioccolato"), "Matilda", uno dei libri più amati da tre generazioni e divenuto esilarante film grazie a Danny De Vito, ora consacrato su Netflix nella versione musical. Matilda è una bambina fuori dal comune, dotata di superpoteri, che grazie alla sua sensibilità e brillantezza, riesce a sovvertire le regole superando i soprusi degli adulti e guidando la rivolta pacifica e divertente dei propri coetanei. Matilda ha una mente così geniale e vivace da allontanarla dal resto della famiglia, che possiede ideali e abitudini molto differenti da lei.