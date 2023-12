Natale Musica, costumi e giochi. Tutti gli eventi del fine settimana

Weekend natalizio a Impruneta a suon di musica. Questa sera il Loggiato del Pellegrino accoglie il "Concerto della scuola di musica di Impruneta", che replica l’evento di ieri sera alla chiesa di Tavarnuzze. Domani alle 17 sempre sotto il loggiato, danze e costumi d’epoca porteranno indietro nel tempo con il "Ballo di Natale nell’Ottocento", presentato dalla Pro Loco di Impruneta in collaborazione con la Società di Danza di Prato. Alle 21, nello stesso luogo, si esibiscono la soprano Maria Cristina Ludovici e il pianoforte di Lorenzo Maria Scultetus, ossia il "Duo Tourbillon". Domenica alle 17 ci sarà il tradizionale "Concerto di Natale della Filarmonica di Impruneta, mentre il 26 dicembre alle 17 la musica sarà curata dal "Recital Pianistico" di Lorenzo Maria Scultetus al pianoforte. Anno nuovo, concerto nuovo con alle 17 il "Duo Bardi" a quattro mani con Francesco Giannoni e Lorenzo Maria Scultetus. Atmosfera natalizia anche a Bagno a Ripoli, alla "Tana dei Supereroi" di Zia Caterina Bellandi in via Belmonte. Oggi dalle 16 in poi, "Milano 25" propone un laboratorio di costruzione giochi coi Lego per bambini e adolescenti a ingresso gratuito.