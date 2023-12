Natale, luci ed eventi. Tutti gli appuntamenti in programma

Come da tradizione, 8 dicembre Fiesole è tornata ad illuminarsi. L’accensione è partita dall’albero di Piazza Mino ed è proseguita con i festoni di via Gramsci e Borgunto. Non era stato così l’anno scorso, quando il Comune, per la prima volta, aveva deciso di cancellare le luminarie in segno di vicinanza alle famiglie in difficoltà per l’aumento delle bollette. Tornano anche i concorsi per promuove la creatività. "La più bella lettera di Natale" è rivolto ai ragazzi dai 6 ai 13 anni: i partecipanti potranno affidare sogni e speranze a una lettera , che va imbucata entro il 1° gennaio in una delle Cassette rosse allestite a Compiobbi, sotto il Ponte della ferrovia; a Fiesole, sotto le Logge del Comune e a Caldine, interno Coop. Due, invece, i concorsi per i presepi: quello dedicato ai più piccoli (fino a 15 anni) e quello dei "presepi d’autore", rivolto agli adulti. Consegna degli elaborati il 22 . Anche la Biblioteca comunale aspetta i bambini con letture e racconti venerdì 15 a Compiobbi e sabato 16 a Fiesole. I Musei, infine, organizzano visite guidate e laboratori

D.G.