Natale. Luci e musica. Tutti gli eventi

Campi prova a lasciarsi alle spalle il dramma dell’alluvione e a ‘immergersi’ nelle festività natalizie. Con una serie di iniziative, organizzate sia dal Comune, in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale "Fare Centro Insieme", che da alcune realtà del territorio che proseguiranno fino al giorno della vigilia e oltre. Aperta ufficialmente la pista di pattinaggio in piazza Fra Ristoro (lo resterà fino al 14 gennaio), è stato inaugurato, sotto l’atrio del Comune, anche il "Bosco incantato", con la "Casa di Babbo Natale", animazione, giochi a premi, per passare qualche ora in spensieratezza il 9, 10, 16, 17 e 23 dicembre. Domani, invece, a partire dalle 16, in piazza Dante, esibizione della Asd Ariele. Per i prossimi giorni, da segnalare venerdì 15 dicembre alle 21 il concerto Gospel organizzato dal circolo Mcl Il Gorinello e dalla parrocchia di San a Piero a Ponti per una serata comunque di solidarietà visto che il ricavato (ingresso a offerta libera) sarà devoluto interamente alla popolazione colpita dall’alluvione. Restando infine in tema di solidarietà, la tradizionale iniziativa del ‘panettone sospeso’ di ANT è destinata alle mense Caritas di Firenze ma anche alle famiglie alluvionate di Campi Bisenzio: contattando la delegazione ANT di Firenze al numero 055 5000210 o alla mail [email protected] è possibile fare la propria donazione e far arrivare un panettone ai cittadini in condizione di bisogno eo rimasta purtroppo sott’acqua.

Pier Francesco Nesti