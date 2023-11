Natale Luci della discordia e attacco di Iv: "Troppi costi, non rispettoso per gli alluvionati"

Il Natale si accenderà, letteralmente, domani a Sesto. Alle 17,30 in piazza Vittorio Veneto la vicesindaco Claudia Pecchioli e la presidente del Centro Commerciale Naturale Centro Commerciale Naturale Sesto Sotto Casa Sabrina Piermarini, insieme alle mascotte e agli sponsor, daranno infatti il via ufficiale al calendario con l’accensione delle luminarie e della maxi cometa che troneggia nello spazio davanti al palazzo comunale insieme al Villaggio di Natale, la pista di pattinaggio, le giostre e il mercatino.

L’omino di pan di zenzero, la carrozza di Cenerentola, i personaggi Disney 3D, il grande Teddy Bear e le altre attrazioni a tema sono state invece già collocate in via Cavallotti, via Dante Alighieri e via Verdi, mentre giochi di luci e proiezioni natalizie coloreranno il Palazzo comunale.

Tornerà anche, nonostante le furiose polemiche dell’anno scorso, l’albero a gettone ma con una novità: sarà infatti in piazza Ginori e comunque sempre illuminato ma, inserendo un euro nella gettoniera, regalerà altri giochi di luce. Il ricavato sarà destinato alle popolazioni alluvionate di Campi Bisenzio.

Sempre in piazza Ginori il divertimento per i più piccoli sarà assicurato con il Mattoncini Village all’interno di Palazzo Pretorio e gli spettacoli del Fabulabus, un buffo furgoncino blu abitato da misteriosi personaggi e carico di storie.

"Sarà un Natale fatto non solo di luci e allestimenti, ma un vero e proprio evento di promozione del nostro centro cittadino e del suo tessuto commerciale, indispensabile affinché il cuore della nostra città possa essere sempre vivo e vissuto - sottolinea Claudia Pecchioli - Un ringraziamento particolare alla presidente del CCN, Sabrina Piermarini, che ha creduto e sostenuto insieme ai commercianti questo progetto in una fase tutt’altro che semplice per le attività economiche, e a tutti gli sponsor e ai soggetti che hanno contribuito alla sua realizzazione".

Intanto, pur condividendo qualche novità, sui ‘conti’ per le iniziative natalizie ha qualcosa da ridire il capogruppo consiliare di Italia Viva Gabriele Toccafondi: "Mi piace molto – dice - la stella cometa davanti al Comune, segno del senso del Natale che è la nascita di Gesù. Un simbolo di pace e diverso dal famoso ‘albero a gettoni’ dell’anno scorso. Bene anche tutte quelle iniziative che aiutano il commercio dei negozi di Sesto. Le risorse che il Comune destina però mi sembrano oggettivamente alte, visto il momento di difficoltà delle famiglie e anche alla luce dell’alluvione che mette in ginocchio migliaia di persone a poca distanza da Sesto. La delibera parla di 175.000 euro, di cui 168.000 del Comune. A queste si aggiungono i 25.000 già deliberati. Una cifra ben più alta degli anni precedenti e credo che quest’anno si poteva e doveva fare diversamente".