Natale: luci, cibo, musica ed eventi. Tornano i mercatini di Badia

Domenica torna a Badia a Settimo il Mercatino di Natale della Piana di Settimo.

Un evento ormai tradizionale, arrivato quest’anno alla nona edizione. La manifestazione si terrà per l’intera giornata; il programma prevede un orario dalle nove alle diciannove.

Appuntamento in piazza Vittorio Veneto con un ricco programma di iniziative, organizzate dalla Proloco della Piana di Settimo in collaborazione con Humanitas Scandicci e con il patrocinio del Comune.

Novità di quest’anno, oltre alle attrazioni tradizionali con gli stand gastronomici e i prodotti della Piana, le creazioni delle "Signore di Badia", le animazioni per bambini e il mercatino dell’artigianato e delle idee regalo, saranno l’esibizione della Magicaboola Brass Band, in piazza e lungo le strade di Badia, e il concerto degli allievi del corso di pianoforte dell’Associazione culturale Volver.

"La Magicaboola Brass Band, forte di un organico di circa 15 musicisti e con alle spalle oltre 500 esibizioni in Italia e all’estero invaderà le strade al mattino e nel primo pomeriggio, con la sua musica da ascoltare, vedere e ballare, porterà tutti in piazza Vittorio Veneto dove alle quindici finalmente si esibirà in un concerto. Alle sedici, invece, il Concerto di pianoforte, a cura degli allievi dell’Associazione culturale Volver diretti da Maria del Carmen Farah, grandissima pianista e straordinaria formatrice di talenti.