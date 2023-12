Natale in musica (americana). Tributo a Whitney Houston

Un appuntamento che è ormai tradizione, quello con l’Harlem Gospel Choir. Il coro gospel più famoso d’America torna al Teatro Verdi di Firenze, oggi alle 20,45, nell’ambito del nuovo tour natalizio, con un tributo speciale a Whitney Houston. Fondato da Allen Bailey, Harlem Gospel Choir è tra i più amati e longevi ensemble di gospel al mondo. L’Italia non fa eccezione: il loro concerti registrano sempre il tutto esaurito. Il coro più conosciuto nel mondo offrirà spettacoli coinvolgenti, messaggi d’amore, pace e armonia.

Il nuovo show li vedrà cantare i più famosi brani della tradizione gospel, da "Oh Happy Day" ad "Amazing Grace", alternati a brani gospel contemporanei, con qualche incursione nel pop, cercando di unire i popoli e le nazioni, che diventano parte integrante delle loro performance dal vivo: le loro canzoni diffondono gioia e speranza. Ci sarà anche un emozionante tributo a Whitney Houston che celebrerà i 60 anni di una delle voci più potenti e influenti di tutti i tempi. L’Harlem Gospel Choir è formato dalle più voci più raffinate e dai migliori musicisti delle Chiese Nere di New York. Scelto anche dagli U2 per il video di "I Still Haven’t found What I’m Looking For", l’ensemble ha sempre cercato di oltrepassare barriere culturali unendo nazioni e persone.

Con oltre trent’anni di attività, è l’unico coro gospel al mondo ad essersi esibito per due Papi (Giovanni Paolo II e Benedetto XVI), due Presidenti degli Stati Uniti d’America (Carter e Obama), la Famiglia Reale, Nelson Mandela e moltissimi altri eventi, tra cui il memoriale di Michael Jackson e il 60esimo compleanno di Elton John e tantissimi altri. Tante star mondiali, hanno voluto collaborare con gli Harlem Gospel Choir: da Bono degli U2 a Keith Richards dei Rolling Stones, dal Maestro Andre Rieu a Diana Ross, dai The Chieftains a Ben Harper, Pharrell Williams. L’anno scorso Achille Lauro li ha voluti al proprio fianco sul palco del Festival di Sanremo.

L’Harlem Gospel Choir si batte, attraverso la propria musica, per creare una migliore comprensione della cultura afro-americana e della musica gospel, cercando dunque di condividere i propri valori e i propri messaggi con migliaia di persone in tutto il mondo. Radicata nella storia della schiavitù africana in America, la musica gospel può essere ritrovata lungo il corso del 1.700 quando gli schiavi portarono la loro eredità musicale africana in America, combinandola con la nuova fede Cristiana. Questa tradizione ha cambiato per sempre la musica per come era conosciuta.