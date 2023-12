"Natale in Casa Brassens: Un Viaggio tra Uomini e Donne"

In occasione della rassegna "All You Want For Christmas", spettacoli e concerti per il periodo natalizio a titolo gratuito nel Quartiere 1, domani (ore 21) al Ridotto del Teatro Puccini va in scena il recital "Natale in Casa Brassens" con Fabio Fantini accompagnato alla chitarra da Federico Piras, per uno spettacolo a cura La Macchina del Suono . Nel suo divertentissimo canzoniere ha creato un mondo fatto di idee libertarie e soprattutto di uomini e donne. "Natale in casa Brassens" è un’occasione, in questi giorni di festa, per un viaggio tra i personaggi maschili e femminili cantati da Brassens, raccontati attraverso le sue traduzioni in italiano. "I bischeri buoni e le belle passanti", la poesia e gli ideali, gli uomini e le donne di Brassens così come ci sono stati fedelmente riportati da Fabrizio De André, Nanni Svampa, Fausto Amodei, Alessio Lega e tanti altri. Una serie di racconti in musica ironici, beffardi, commoventi, pieni d’amore. Un omaggio a un grande cantore della libertà e dell’anticonformismo. Con un capitolo sul suo rapporto con Babbo Natale (che vedremo per niente convenzionale), con le feste comandate e con la morale comune.