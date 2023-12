Natale in biblioteca. Gli appuntamenti

Natale in biblioteca, ecco gli appuntamenti: Oggi alle 17, L’ora delle storie speciale Natale. "Leggiamo insieme le storie di Natale in attesa della visita di un signore con la barba bianca. Riusciranno le renne ad arrivare e a non perdersi nel traffico". Evento riservato a bambine e bambini da 3 a 8 anni. Giovedì 28 alle 10.30 "Un film sotto l’albero". Con le scuole chiuse la Biblioteca dei Ragazzi è aperta anche la mattina. Quale occasione migliore per vedere insieme un film per la famiglia. Il titolo in programmazione è Le 5 leggende. Il primo evento dell’anno invece sarà il 2 ale 10,30 con la Tombola per i più piccoli. Ovviamente non mancheranno premi. Ci sarà un po’ di nostalgia invece per i tradizionali fagioli usati per coprire i numeri delle cartelle, soppiantati dalle cartelle in plastica. Tutti gli appuntamenti sono curati dalla Biblioteca dei Ragazzi.