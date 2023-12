Natale . Il mercatino solidale delll’Humanitas

Natale Humanitas, è qui la festa. Domenica dalle 10 alle 18 a sostegno delle attività dell’associazione, si tiene il mercatino natalizio nella Pinetina. L’iniziativa si terrà nella sede di via Bessi 2 e nell’area verde antistante, con tante associazioni, attività, un laboratorio del legno per bambini, stand gastronomici, la possibilità per i più piccoli di consegnare la letterina a Babbo Natale e per tutti i partecipanti di conoscere le ambulanze della Pubblica assistenza. L’evento ha il patrocinio del Comune di Scandicci. Tra le varie attività in programma, alle 16 la presentazione de "Il libro antirazzista".