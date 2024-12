Natale, il 19 dicembre gli auguri di Funaro a Firenze

Firenze, 14 dicembre 2024 – Il 19 dicembre la sindaca di Firenze Sara Funaro farà gli auguri di Natale alla città:. L’appuntamento è alle ore 18 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio ed è la prima volta che sarà Funaro a fare gli auguri alla città, essendo stata eletta nel giugno scorso. Per l’occasione si esibirà in concerto il nucleo orchestrale delle Piagge della Scuola di Musica di Fiesole, ospite il cantante Feysal Bonciani. La cerimonia si aprirà con il corteo storico della Repubblica Fiorentina per il tradizionale scambio di doni. L’iniziativa è a ingresso libero fino a capienza massima del salone dei Cinquecento.