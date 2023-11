Torna il ‘giocattolo sospeso’ per regalare un sorriso ai bambini con famiglie in difficoltà

Firenze, 24 novembre 2023 – Un piccolo grande dono per le famiglie più in difficoltà. Dopo il grande successo degli anni scorsi torna anche per il Natale 2023 l’iniziativa del ‘giocattolo sospeso’. Ma di cosa si tratta? Di un giocattolo in dono, ‘sospeso’ in un negozio per poi essere regalato la vigilia di Natale a bambine e bambini di famiglie fragili e in difficoltà economica.

Il ritorno della bella iniziativa è stato possibile grazie agli assessori al commercio Giovanni Bettarini e al welfare Sara Funaro, che hanno organizzato di nuovo l’appuntamento con i regali da lasciare in dono nei negozi di giocattoli che vogliono aderire al progetto.

Con una delibera approvata in giunta è stata aperta l’adesione per i negozi della città interessati a partecipare all’iniziativa e a rientrare nella lista di attività dove poter comprare doni che poi saranno distribuiti alla Vigilia di Natale attraverso numerose realtà associative individuate con la direzione servizi sociali di Palazzo Vecchio.

La modalità del giocattolo sospeso 2023 è la stessa degli scorsi anni: i commercianti di giocattoli che sceglieranno di partecipare all'iniziativa potranno esibire all'esterno un logo di riconoscimento con un numero identificativo fornito dal Comune. In questi negozi chiunque vorrà potrà donare un regalo e lasciarlo ‘sospeso’: verrà ritirato e consegnato ai destinatari attraverso associazioni di volontariato coordinate dal Comune. Come l’anno scorso parteciperanno all’iniziativa le reti di solidarietà dei cinque Quartieri.

“Abbiamo deciso di riproporre questo progetto per il terzo anno perché è stato un grande successo,” hanno detto Bettarini e Funaro. “Grazie alla grande solidarietà dei fiorentini – hanno aggiunto gli assessore, – anche il prossimo Natale possono essere lasciati doni ‘sospeso’ per portare tanta felicità alle bambine e ai bambini di famiglie fragili e bisognose di maggiori attenzioni. Teniamo molto a questo progetto, che rilanciamo chiedendo di aderire a tutti i negozi di giocatoli che possono. Oltre a tanta beneficenza porta anche un aiuto alle attività”.

Gli esercenti troveranno tutte le informazioni per aderire al progetto ed essere immediatamente visibili sulla mappa cliccando a questo link https://www.comune.fi.it/dalle-redazioni/giocattolo-sospeso-2023