Natale, ecco il presepe vivente. I volontari saranno più di cento

SAN CASCIANO

L’antica pieve di Decimo si trasforma in una piccola Betlemme. Oltre cento volontari danno vita al presepe vivente, una rappresentazione che coinvolge ogni angolo del complesso religioso grazie alle scene realizzate con il lavoro di squadra delle maestranze locali la rappresentazione vivente della Natività che torna per la quarta edizione ad evocare l’avvenimento simbolo della cultura cristiana con la partecipazione attiva di numerosi cittadine e cittadini di ogni età, guidati dal proposto di San Casciano, don Massimiliano Gori. Le aree interne ed esterne della Pieve di Decimo sono parte integrante della scenografia: i locali annessi ristrutturati negli anni dai volontari, il giardino, il cortile, l’orto e tutto il terreno che circonda il complesso religioso. Ad illustrare la magica narrazione è un percorso libero popolato da pastori, artigiani, contadini, musicisti che accompagnano la rappresentazione. Al centro della messa in scena di Decimo c’è la tradizione agricola che unisce gli abitanti attraverso personaggi, attività, antichi mestieri con chiari rimandi alla cultura contadina. In questi giorni i volontari sono all’opera nel definire i dettagli della manifestazione che andrà in scena il 26 dicembre, in occasione di Santo Stefano, e per l’Epifania, il 6 gennaio, dalle 14.30 alle 19. "Sarà un presepe pieno di vita e partecipazione - dicono i volontari - stiamo allestendo alcune botteghe tra cui quella del falegname, della tessitura e del fabbro realizzate con materiali semplici e di uso comune come la juta o vecchi arnesi e attrezzi da lavoro, avremo inoltre la tradizionale grotta col pavimento in paglia e molti animali da fattoria". Le luci e le note delle tipiche musiche natalizie faranno il resto ricreando l’effetto di uno spettacolo dalla connotazione teatrale, destinato ad illuminare la nascita di Gesù. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, è organizzata dall’Oratorio di San Casciano Anspi. Ingresso libero. Andrea Settefonti