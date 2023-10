Natale è un caso politico. L’Università europea cambia nome alla festa: "Via i riferimenti cristiani"

Forse non è più tempo di chiamarlo Natale il 25 dicembre. All’insegna del ’nessuno si senta escluso’ di degregoriana memoria la data della festa principe della cristianità, durante la quale verranno organizzati i tradizionali eventi, è finita sul tavolo dei vertici dell’Istituto universitario europeo di Fiesole, in provincia di Firenze – ospite del complesso della Badia locale retta per anni da padre Ernesto Balducci, profeta della Chiesa del dialogo e dell’accoglienza – guidato dal belga Renaud Dehousse il quale punta a rinominare la festività per evitare ogni riferimento religioso per ottemperare agli obblighi del ‘piano per l’uguaglianza etnica e razziale dell’Eui’, eliminando "il riferimento cristiano".

Il dibattito emerso dalle stanze dell’Istituto ha scatenato in poche ore un vespaio di polemiche. A riportare per prima la notizia è stata è l’agenzia Sir sulla base di una corrispondenza interna di cui è venuta a conoscenza. Le regole per l’uguaglianza etnica nell’Eui, si apprende, prevedono che se da un lato le feste religiose vanno inserite nel calendario dall’altro il linguaggio con cui le si comunica deve essere ‘inclusivo’. ’Festa d’inverno’ sarebbe sul tavolo delle ipotesi della nuova denominazione del Natale.

"Ancora nessuna decisione presa, c’è un dibattito in corso", si è affrettato a precisare il segretario generale dell’Eui Marco Del Panta, ma l’intervento non è riuscito comunque nell’intento di far defluire – come un fiume nelle casse di espansione – una polemica diventata in breve tempo diluvio.

La prima levata di scudi ufficiale è arrivata dalla Lega, che per bocca della eurodeputata Susanna Ceccardi, ha preso una posizione tranchant: "Questa proposta apparentemente sconclusionata risponde in realtà a un’ondata di pensiero politicamente corretto che mira a cancellare i tratti distintivi della nostra civiltà in nome di un presunto rispetto delle altre culture", avverte Ceccardi, "ma non ci può essere rispetto per gli altri se non impariamo a rispettare innanzitutto noi stessi". "Mi auguro – l’auspicio – ci sia un passo indietro immediato su questa decisione da parte dei vertici dell’Istituto".

Da Roma il deputato e capogruppo della commissione Cultura, Scienza e Istruzione di Fratelli d’Italia Alessandro Amorese e Paolo Marcheschi, capogruppo dell’omologa commissione in Senato, hanno tuonato così in una nota congiunta: "Cambiare nome al Natale somiglia, davvero troppo, al titolo di un romanzo grottesco. Se fosse confermata questa decisione, presa dall’Istituto universitario europepo di Fiesole, per le notizie che apprendiamo, si tratterebbe dell’ennesima boutade irrispettosa della cristianità che invece caratterizza una realtà di accoglienza come Eui".

L’Istituto per il momento incassa e ribatte: "Da circa un anno – spiegano dall’Eui – abbiamo avviato una politica per promuovere la parità di genere, la diversità e per l’inclusività. Il Comitato operativo che organizza le iniziative di Natale ha quindi invitato i nostri organismi a riflettere anche su questo evento, sul quale comunque al momento non c’è niente di deciso".

L’Istituto rivendica quindi il ruolo di istituzione laica e ricorda che temi simili sono stati affrontati già anche in organizzazioni accademiche "senza tanto clamore". La scelta sarebbe legittimata nero su bianco nel Piano per l’uguaglianza etnica e razziale 2023-2026 dell’Istituto: "Le diverse osservanze religiose e culturali che sono rappresentate all’Iue – si legge – saranno riconosciute nel calendario degli eventi e delle attività correlate. Si presterà attenzione a garantire che la celebrazione di festività e ricorrenze sia comunicata con un linguaggio inclusivo, riconoscendo le diverse religioni e credenze".