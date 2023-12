Natale e tradizioni. I presepi nei negozi di Settimello

Il giorno di Natale è già trascorso ma fino al prossimo 6 gennaio, all’interno di alcuni negozi della frazione di Settimello, potranno essere ammirate statuette di personaggi che appartengono alla tradizione dei presepi natalizi. Gli esercizi in questione sono la Macelleria Cioni in via Cioni 24 e il Panificio Vincenzo Di Nauta in via Machiavelli 3/5 che accolgono scene direttamente legate alla loro tipologia di vendita: il primo con personaggi intenti, ad esempio, ad affettare le carne o la porchetta e a mostrare una bistecca e il secondo con soldatini nelle vesti di fornai che impastano il pane in trincea durante la prima Guerra Mondiale oppure statuette che raffigurano i ‘polentai’ o gli addetti alla preparazione dei necci della Montagna Pistoiese. Fra le curiosità anche un omaggio alle statuette napoletane con un paio di esemplari dei primi dell’800 con testine in ceramica e vestiti realizzati con preziose sete della tradizione tessile napoletana di San Leucio. Tutti i personaggi esposti provengono dalla collezione di Agostino Barlacchi.