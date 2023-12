Natale e mercatini. Appuntamento al centro St.Art

Mercatini, dolci di Natale e laboratori per bambini. Sono gli ‘ingredienti’ dell’evento in programma, domani e domenica, al Centro St.Art di Calenzano in via Garibaldi 7.

L’iniziativa, organizzato dall’Associaziione Turistica Calenzano in collaborazione con Festival delle Pasticcerie e con il patrocinio dell’amministrazione comunale calenzanese, sarà aperta gratuitamente al pubblico domani dalle 14 alle 19 e domenica dalle 10 alle 18.

Negli spazi del Palaeventi si potranno trovare diverse opportunità anche per i prossimi regali natalizi: dai piccoli artigiani alla libreria LibLab di Sesto Fiorentino, da presepi e personaggi del Natale al piccolo grande mondo del vintage, dalle associazioni di volontariato che operano sul territorio (Avis in testa) fino a un intero piano di pasticcerie e forni provenienti da Firenze, Prato, Calenzano e Sesto Fiorentino che proporranno le loro specialità non solo legate al Natale. Diverse anche le attività per i più piccoli in vari stand al primo e al secondo piano: letture natalizie, laboratori di vario tipo, truccabimbi, palloncini e ci sarà pure Babbo Natale al quale lasciare la propria letterina.