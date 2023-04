Nata dalla fusione delle varie aziende

La Multiutility è nata con la fusione tra Publiservizi, Consiag, Acqua Toscana che sono confluite in Alia. Acqua, energia e rifiuti avranno un gestore unico per 66 Comuni della Toscana centrale, tra l’Empolese Valdelsa e le province di Firenze, Prato e Pistoia. La nuova struttura societaria è costituita dai Comuni di Firenze (37,1%), Prato (18,1%), Pistoia (5,54%) Empoli (3,4%) e da altri comuni toscani (35,9%). Nel primo nucleo di aggregazione, la nuova società deterrà circa il 40% delle quote di Estra, il 58% di Publiacqua, il 19% di Acque Spa ed il 31% di Toscana Energia.