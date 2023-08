Nasconde mezzo etto di droga nella siepe Arrestato pusher ai giardini di via Locchi

Aveva scelto come deposito per la droga d il muro dei giardini pubblici tra via Locchi e via delle Panche, ma è stato individuato e arrestato. È l’ultima operazione anti droga portata a termine dal Reparto di Rifredi. Tutto è iniziato venerdì intorno alle 18 con un appostamento in abiti civili nell’area verde anche a seguito di alcune segnalazioni sulla presenza di spacciatori. Gli agenti hanno subito notato due persone sedute su due panchine vicine. Il primo, un cittadino nordafricano, si è alzato per andare a nascondere qualcosa nella siepe che si trova lungo il muro perimetrale. A questo punto gli agenti si sono avvicinati per un controllo.

L’uomo, senza documenti, aveva nel marsupio 370 euro in banconote, un bilancino di precisione, un coltellino, un pacchetto di sigarette dove era nascosto poco più di un grammo di hashish diviso in frammenti e due telefoni cellulari. Mentre l’uomo è stato accompagnato da un’auto della Polizia Municipale sopraggiunta nel frattempo al Reparto Antidegrado per l’identificazione, gli agenti hanno controllato la siepe. Qui hanno trovato un panetto aperto di hashish del peso di 54 grammi. Dal fotosegnalamento lo spacciatore è risultato un cittadino nordafricano del 1990 già noto alle forze dell’ordine. Per lui è scattato l’arresto in flagranza per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Ieri mattina il giudice della direttissima ha convalidato l’arresto disponendo il divieto di dimora a Firenze.

Sull’operazione messa a segno dalla polizia municipale arriva il commento di congratulazione dell’assessore alla Sicurezza, Benedetta Albanese. "Anche questo intervento si inserisce nell’impegno dell’amministrazione per garantire la sicurezza urbana in città e che si concretizza nel grande lavoro della nostra Polizia Municipale. Un impegno – commenta ancora l’assessore – che portiamo avanti ogni giorno e che proseguiremo con determinazione dedicando particolare attenzione alle segnalazioni dei residenti in ogni quartiere".