Nasce una fiera per rivitalizzare il centro

Da oggi San Piero a Sieve ha anche la sua "Fiera". Una fiera promossa per animare ancor più il paese, ideata e organizzata dal Centro Commerciale Naturale sampierino, "Corte dei Medici", insieme a Confersercenti Firenze, con la collaborazione di Anva.

E’ Marco Lavacchini, presidente del Centro Commerciale di San Piero a Sieve, a spiegare le ragioni di questa nuova iniziativa, organizzata col patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero: "Vogliamo tornare a far vivere via Provinciale, la via principale del paese.

Questo proponendo una domenica diversa, rivitalizzando il centro, che è il cuore pulsante del paese, dando alle famiglie l’opportunità di fare una passeggiata e di viverlo. Creando anche un’occasione per fare shopping tra banchi qualificati selezionati dall’associazione degli ambulanti di Confesercenti e per rifocillarsi nei diversi esercizi di ristorazione e somministrazione, che per l’occasione saranno tutti aperti. E l’intenzione è quella di rendere fisso questo appuntamento, di anno in anno".