Nasce un comitato per sostenere Aramini sindaco

Mentre il Pd lavora sul fronte alleanze di coalizione in attesa di eventuali candidature per le primarie a primo cittadino che scadono il 28, la lista civica Impruneta Futura (l’unica al momento ad essere uscita allo scoperto) va avanti con la sua campagna elettorale. Dopo le adesioni di Italia Viva e Azione di Calenda, la lista che candida Matteo Aramini sindaco vede la nascita di un comitato col compito di coordinare i volontari e gli attivisti. Ha aperto anche una casella postale per le adesioni ([email protected]) e i propri canali social. Il primo appuntamento elettorale vero e proprio sarà il 24 febbraio con una cena al Crc di Pozzolatico. Per il resto, tutto ancora tace: le attuali opposizioni lavorano in silenzio studiando alleanze e candidati. Sfruttando le divisioni a sinistra, osservano gli avversari puntando all’effetto sorpresa e a raccogliere voti tra i cittadini scontenti.

Ma.Pl.