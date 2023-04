Nasce l’app di Autolinee Toscana per viaggiare sui bus

Pianificare viaggi in bus, comprare biglietti e abbonamenti, salvare linee e fermate. È possibile, in tutta la Toscana, grazie alla App "At bus", presentata ieri e attiva lungo gli oltre 25mila Km di rete di trasporto pubblico locale, con 965 linee e oltre 37mila fermate gestite da Autolinee Toscane. Si tratta dell’ultimo tassello di una piattaforma che include anche il nuovo sito www.at-bus.it online da dicembre. A presentare ieri il servizio, Elena Casucci, coordinatrice della comunicazione all’utenza di Autolinee Toscane e project manager della App, alla presenza dell’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli, del presidente di At Gianni Bechelli, dell’ad Jean-Luc Laugaa, del direttore commerciale Andrea Buonomini e del responsabile marketing Tommaso Rosa. "La tecnologia è fondamentale per rendere più facili i rapporti col mezzo pubblico – ha detto l’assessore Baccelli - . La nuova App si affianca alle paline intelligenti, implementando il supporto digitale. Avremo uno strumento unico per tutta la Toscana che eliminerà la frammentazione che inevitabilmente c’era con tanti gestori".

Va avanti intanto il rinnovo del parco mezzi. "Nel primo anno - ha spiegato - sono già stati acquistati 200 nuovi bus, ne arriveranno altri 1900". La App è stata sviluppata da Autolinee Toscane in collaborazione con RatpDev, insieme a una rete di partner internazionali e al lavoro di 90 persone. È in doppia lingua (italiano e inglese) e scaricabile gratuitamente in ambiente Android, Ios e Huawei. Verrà aggiornata grazie ai feedback dei passeggeri e permette di acquistare tutti i tipi di abbonamento purché l’utente abbia registrato il suo profilo su shop.at-bus.it.

Lisa Ciardi