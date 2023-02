Nasce la Federazione del Terzo Polo "Uniti si vince"

I coordinatori della Valdisieve di Azione, Lorenzo Rugiati, e Italia Viva, Massimo Calamai, annunciano la nascita a Pontassieve della Federazione del Terzo Polo. "La Federazione - dicono - non dovrà essere solo la somma dei due partiti promotori, ma la casa per tutti quei cittadini liberaldemocratici, popolari e riformisti che non vogliono vivere in un Paese populista fondato sui sussidi, bonus e promesse mancate e che, invece, vogliono rimanere tra i grandi Paesi europei, ancorati all’Occidente, ai suoi impegni e ai suoi valori. Saremo la casa del buon governo, del pragmatismo e della serietà. Con quasi l’8% nazionale e il sostegno di oltre 2 milioni di italiani, uniti al 13,21% e oltre 1500 voti a livello locale, partiamo da basi solide per continuare a tracciare il percorso insieme. A breve promuoveremo una serie di iniziative che coinvolgeranno gli iscritti e chi condivide i nostri valori".

L.B.