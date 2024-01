Nasce il Parlamento del turismo . I soci votano all’unanimità: "Basi per un cambiamento importante"

L’ufficio del turismo di Firenze e l’assemblea dei soci hanno votato all’unanimità per la nascita del "Parlamento del turismo fiorentino". Avrà il compito di promuovere azioni efficaci, a lungo periodo, per la gestione del turismo di qualità, in particolare legate al settore Mice . Entro il mese di febbraio saranno completati gli atti formali per l’operatività. "Con questo passaggio abbiamo posto le basi per avviare un cambiamento dentro Destination Florence Convention & Visitors Bureau" – ha detto il presidente di Firenze Fiera, Lorenzo Becattini. I soci della nuova Fondazione saranno il Comune di Firenze, la Città Metropolitana e Firenze Fiera. Per gli organi sociali è prevista l’Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione di 5 membri (tre nominati dai soci fondatori, uno dai partner e uno dai promotori), il presidente (nominato dal Comune di Firenze) ed il Comitato di Indirizzo rappresentativo dei soci composto da 21 membri.