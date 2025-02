Nasce il giornale dell’opposizione

Il gruppo della lista civica di centrosinistra "Bene Comune" si dà… al giornalismo. E’ appena uscito infatti il primo numero di "Fuori dal Comune", periodico del gruppo. "Un modo semplice – spiega il capogruppo Giordano Filippo Allkurti– diretto e accessibile per chiunque, anche per chi non è sui social, di seguire l’attività politica del nostro Comune. Porteremo fuori dal palazzo le discussioni dei Consigli comunali, facendo conoscere ai cittadini come le proposte vengono presentate, discusse e votate. Sarà la voce del nostro operato come opposizione, ma sarà anche l’informazione sulla nostra posizione in merito alle scelte dell’Amministrazione". Sarà un giornale cartaceo, distribuito gratuitamente in tutto il territorio comunale, in numerosi punti di distribuzione. Nel primo numero, di quattro pagine, si stigmatizza la chiusura da parte della maggioranza, si parla di discarica, di emergenza medici, della palestra, dell’aumento dell’addizionale Irpef e delle interrogazioni presentate dal gruppo di minoranza.

P.G.