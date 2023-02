Nasce il Giardino della memoria Sugli alberi una targa e un nome

Bagno a Ripoli avrà un "Giardino della memoria": il consiglio comunale ha approvato la mozione presentata, in maniera trasversale tra maggioranza e opposizione, dai gruppi Cittadinanza Attiva, Pd e "Cittadini di". L’idea è quella di creare un’area verde con alberi che riportino sulle delle targhe i nomi di coloro che furono rinchiusi a Villa La Selva, la residenza sequestrata da una famiglia ebrea e diventata luogo di prigionia. Da lì partirono verso i campi di concentramento per non tornare mai più. Altri alberi porteranno il nome dei "Giusti", persone coraggiose che rischiarono la propria vita per salvarne tante altre. Nella mozione approvata, è previsto che questo parco della memoria diventi anche un luogo didattico per gli studenti. Il futuro giardino potrebbe trovare posto nel parco di Sorgane.