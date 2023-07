Nasce Corina Il coworking di comunità

La Cooperativa di Comunità ‘La Cia - Cultura Innovazione Ambiente’ di Palazzuolo continua a promuovere iniziative a vantaggio del proprio paese e oggi pomeriggio, alle 17.30, inaugura in via Piave 4 a Palazzuolo ‘Corina - coworking di comunità’. "Corina – spiega Giada Pieri, presidente di La Cia - prende il nome da un vento: per la cooperativa vuole essere vento di cambiamento, infatti lo spazio vuole essere un nuovo luogo di ‘connessioni’ fra rete, persone ed idee, un luogo dove co-ndividere, co-progettare e co-ideare, uno spazio che aggregatore di risorse e potenzialità interne ed esterne". "Per noi - aggiunge Barbara Cafasso, socia fondatrice della cooperativa palazzuolese - è un altro tassello che per dare nuovo servizio e nuova opportunità al nostro paese e al territorio intero con un’ottica di innovazione: non solo per richiamare nomadic workers e affinché i luoghi siano più attrattivi, aumentandone i servizi, ma anche per dare un punto di riferimento a chi lavora da casa affinché possano trovare un luogo da condividere e far così nascere connessioni che possano dare sviluppo alla comunità". La realizzazione è stata possibile grazie al Bando ‘Economie Collaborative’ della Regione.

P.G.