Nardella sul caso sceicco: "Commisso ha detto chiaro che non vuole cedere"

Non vuole infilarsi nella via delle polemiche, né in beghe che non lo riguardano direttamente, il sindaco parlando della vicenda Renzi-Barone per la cessione del club viola. Per questo, ospite alla trasmissione ’Telegram’ di Toscana Tv, tiene a ribadire che al di là di ciò che può essere accaduto, Commisso ha chiarito di non avere alcuna intenzione di cedere la mano. Sul nuovo stadio Dario Nardella ripete che il Comune "ha sempre agito nell’interesse pubblico in modo trasparente".

Ora ci sarà da aspettare il verdetto del Tar oppure una mano dal governo che, in questa fase, dice il sindaco, sta azzerando i fondi per la città e per i cittadini e "ci sta scientemente attaccando". Fa l’esempio del contributo per gli affitti per poi passare alle grandi opere: "Vuol fare un giardinetto al posto della loggia di Isozaki".

Affronta le questioni più calde a tutto tondo. Sull’elezione di Bernabò Bocca alla Fondazione Cr Firenze e sull’avanzata del partito dei manager ribadisce che "la Fondazione per statuto deve fare gli interessi del territorio e a me interessa questo, non i retroscena". "L’importante è tenere la politica fuori dalla Fondazione, altrimenti è lì che nascerebbero i problemi", incalza.

Affrontando il tema politico, vero le elezioni 2024, sostiene che "il Pd è più unito che mai", cosa emersa dalla convention bonacciniana di sabato scorso al Palaffari, "anche se c’è una dialettica interna, è il sintomo che non abbiamo un padrino che ci dice come la dobbiamo pensare". Guardando indietro, alle passate tornate elettorali tiene a ricordare che a Firenze "il Pd è forte", "qui abbiamo sempre fatto i migliori risultati" e "sono convinto che sarà così anche il 9 giugno".

Le primarie strumento utile per la scelta del candidato? "E’ diverso fare le primarie per la scelta del segretario del partito o utilizzarle in contesti locali". Insomma per Nardella "le primarie non sono una scelta obbligatoria e non sono utili quando servono a spaccare e a dividere", "credo conti parlare con i cittadini e valorizzare ciò che è stato fatto, credo che i cittadini apprezzino". Fa un breve elenco delle grandi opere realizzate in questi dieci anni, dal completamento della tramvia dall’aeroporto e da Careggi, ai lavori per le nuove linee, al via dello scavo per il tunnel Tav. "Un risultato storico". Poi parla anche delle piazze, dei giardini, degli impianti sportivi. Delle opere che rendono la città più vivibile e che ogni giorno vengno utilizzate dai cittadini.

